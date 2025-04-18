Каша безмолочна гречана Хіпп (Porridge dairy-free buckwheat Hipp)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
181,41
Економія при броні: -33,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,39
Економія при броні: -14,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
169,19
Економія при броні: -20,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
177,55
Економія при броні: -29,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
181,88
Економія при броні: -33,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,57
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,47
Економія при броні: -34,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
173,23
Економія при броні: -28,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,96
Економія при броні: -27,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
178,11
Економія при броні: -9,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,03
Економія при броні: -21,93 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна