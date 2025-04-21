Каша безмолочна гречана Хіпп (Porridge dairy-free buckwheat Hipp)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
172,41
Економія при броні: -23,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
168,12
Економія при броні: -19,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,93
Економія при броні: -23,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
181,48
Економія при броні: -42,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
179,84
Економія при броні: -40,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
181,49
Економія при броні: -41,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
175,47
Економія при броні: -35,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
174,23
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
173,82
Економія при броні: -24,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
163,38
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
178,77
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
177,46
Економія при броні: -28,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,81
Економія при броні: -37,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
169,70
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
181,76
Економія при броні: -33,26 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,31
Економія при броні: -21,77 грн