Каша безмолочна гречана Хіпп (Porridge dairy-free buckwheat Hipp)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
177,43
Економія при броні: -36,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
176,34
Економія при броні: -28,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,32
Економія при броні: -32,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
172,50
Економія при броні: -23,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,15
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
177,43
Економія при броні: -29,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,85
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
175,27
Економія при броні: -12,54 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
168,14
Економія при броні: -20,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,90
Економія при броні: -31,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,46
Економія при броні: -29,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,28
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
172,01
Економія при броні: -23,70 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,31
Економія при броні: -29,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,05
Економія при броні: -22,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
177,24
Економія при броні: -36,66 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна