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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ РОМАШКОВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Запоріжжя (161804) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
102,30
Економія: -7,70 грн
94,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
109,54
Економія: -7,79 грн
101,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (3)
108,08
Економія: -12,20 грн
95,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
96,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
Всього: упаковка (1)
114,20
Економія: -23,04 грн
91,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (1)
96,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
108,32
Економія: -9,82 грн
98,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Всього: упаковка (2)
100,41
Економія: -4,95 грн
95,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
110,60
Економія: -16,71 грн
93,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізюм, в'їзд Ринковий, 3/1
Всього: упаковка (1)
96,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Всього: упаковка (1)
96,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
96,07 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (1)
97,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
110,46
Економія: -14,16 грн
96,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
109,80
Економія: -11,72 грн
98,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (2)
87,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
111,94
Економія: -14,70 грн
97,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн