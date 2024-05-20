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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ РОМАШКОВИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Львів (161804) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 14
Всього: упаковка (1)
103,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 62-А
Всього: упаковка (1)
99,29
Економія: -0,73 грн
98,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
110,29
Економія: -9,58 грн
100,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Королево, вул. Злагоди, 2
Всього: упаковка (3)
93,70 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -2,82 грн
91,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
90,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, -
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (3)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-З
Всього: упаковка (1)
98,58
Економія: -9,67 грн
88,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн