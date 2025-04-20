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Бебівіта фіточай протизастудний (Bebivita fitotea anti-cold)
Бебівіта фіточай протизастудний (Bebivita fitotea anti-cold)
Кривий Ріг
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Петрове, вул. Центральна, 31
48.4 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
65,86
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
102.0 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
66,04
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
109.1 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
84,70
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Високий, вул. Ощепкова, 20-А
297.7 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
66,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
302.4 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
65,75
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малинівка, вул. Ткаченка, 2-А
322.0 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
66,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Київ, шосе Харківське, 168
341.8 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
78,85
Економія при броні:
-2,37 грн
76,48
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 8
347.0 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
85,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 31
349.7 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
65,68
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
349.8 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
83,80
Економія при броні:
-3,30 грн
80,50
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Сумської тероборони, 22/1
352.0 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
85,84
Економія при броні:
-4,25 грн
81,59
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Єдності, 61
355.4 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
66,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
365.6 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
65,85
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Університетська, 3/9
368.8 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
89,90
Економія при броні:
-4,50 грн
85,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
413.3 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
89,90
Економія при броні:
-4,50 грн
85,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Чернігів, просп. Миру, 49
426.8 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
78,85
Економія при броні:
-2,37 грн
76,48
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
434.7 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
89,90
Економія при броні:
-4,50 грн
85,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
495.3 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
84,01
Економія при броні:
-3,51 грн
80,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, вул. Привокзальна, 18-А
509.2 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
65,72
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77
555.1 км
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИЗАСТУДНИЙ пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
66,15
грн
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