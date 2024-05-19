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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування 300 г з 11 місяців, №1 - Київ (911931) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
318,57
Економія: -15,75 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
313,63
Економія: -10,81 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -13,17 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (1)
323,49
Економія: -14,79 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
323,14
Економія: -20,32 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
320,68
Економія: -15,21 грн
305,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
316,38
Економія: -10,91 грн
305,47 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
322,59
Економія: -19,77 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
323,99
Економія: -21,17 грн
302,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (3)
317,75
Економія: -14,93 грн
302,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (4)
323,21
Економія: -14,51 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
322,59
Економія: -13,89 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
320,68
Економія: -11,98 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
320,92
Економія: -12,22 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
318,52
Економія: -9,82 грн
308,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
323,84
Економія: -21,02 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
314,39
Економія: -11,57 грн
302,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
328,55
Економія: -19,85 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (4)
322,47
Економія: -13,77 грн
308,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
320,46
Економія: -11,76 грн
308,70 грн