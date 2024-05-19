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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців 350 г, №1 - Львів (192004) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (2)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
506,00
Економія: -15,18 грн
490,82 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Вета
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
482,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (6)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
584,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (2)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (4)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (2)
487,18 грн