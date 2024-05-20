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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиEASYsorb сорбент на основі пектинуЦіни в аптеках

EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Запоріжжя (676235) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -26,00 грн
124,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
160,00
Економія: -38,00 грн
122,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -26,00 грн
124,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
150,00
Економія: -28,00 грн
122,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
146,11
Економія: -9,51 грн
136,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: (4)
102,71
Економія: -3,83 грн
98,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: (4)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: (8)
125,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
135,14
Економія: -7,64 грн
127,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
125,12
Економія: -6,77 грн
118,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1), саше (8)
138,10
Економія: -6,79 грн
131,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
133,70
Економія: -5,01 грн
128,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
151,24
Економія: -14,62 грн
136,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
146,10
Економія: -14,69 грн
131,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
125,93 грн