EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Запоріжжя (676235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Аптека низьких цін
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Всього: (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Мед-сервіс
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Всього: (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Мед-сервіс
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Всього: (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), саше (8)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20