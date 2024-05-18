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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиEASYsorb сорбент на основі пектинуЦіни в аптеках

EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (676235) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: (6)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: (8)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: (4)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: (2)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
Всього: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -26,00 грн
124,00 грн