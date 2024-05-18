EASYsorb сорбент на основі пектину саше, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (676235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: (2)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М