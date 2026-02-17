Львів
Лейкопластир на тканинній основі Тета (Cloth-based adhesive plaster Teta)
Лейкопластир на тканинній основі Тета (Cloth-based adhesive plaster Teta)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Львів
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.3 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
10.7 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №10
Тетафарм
39,51
Економія при броні:
-0,41 грн
39,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.0 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,90 грн
2,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рудки, пл. Відродження, 8-А
43.8 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,90 грн
2,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
66.0 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,61
Економія при броні:
-0,61 грн
2,00
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
86.8 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,90 грн
2,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
93.8 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,90 грн
2,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 45-А
113.0 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,90 грн
2,00
грн
Забронювати
Ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
113.0 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,80
Економія при броні:
-1,20 грн
2,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дорошенка Гетьмана, 22-Б
114.3 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,70 грн
2,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24/58
117.1 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,80
Економія при броні:
-1,20 грн
2,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
120.5 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,80
Економія при броні:
-1,20 грн
2,60
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
161.0 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Перечин, вул. Ужанська, 13
166.3 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,80
Економія при броні:
-1,20 грн
2,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Поляниця, кв-л Вишня, 354-А
166.7 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,70 грн
2,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Клевань, вул. Центральна, 55
174.6 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,80
Економія при броні:
-1,20 грн
2,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 27
185.2 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,80
Економія при броні:
-1,30 грн
2,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 139
190.6 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,90
Економія при броні:
-0,90 грн
2,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 25
207.5 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,61
Економія при броні:
-0,61 грн
2,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 2-В
217.5 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 2,5 см х 7,2 см №1
Тетафарм
3,80
Економія при броні:
-1,20 грн
2,60
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
217.9 км
ПЛАСТИР ДЛЯ РАН НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ TETA® 1,9 см х 7,2 см №1
Тетафарм
2,00
грн
Забронювати
