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Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Одеса (618196) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
17300,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
17457,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
17457,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
16798,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
16798,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
19203,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
18330,49 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
18117,00
Економія: -905,85 грн
17211,15 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
17300,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
17300,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (11)
16881,99
Економія: -83,15 грн
16798,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
16798,83 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
17457,61 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
17500,00
Економія: -536,40 грн
16963,60 грн