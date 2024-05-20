Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Одеса (618196) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
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Київ, вул. Лятошинського, 18
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Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Мед-сервіс
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Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Мед-сервіс
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Київ, вул. Практична, 2
Свк фарм
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Київ, вул. Ревуцького, 15
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Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Ялтинська, 6
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35