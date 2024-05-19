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Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Київ (618196) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
17500,00
Економія: -536,40 грн
16963,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
18991,39
Економія: -1937,75 грн
17053,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
20673,07
Економія: -3606,79 грн
17066,28 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
17457,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (11)
16881,99
Економія: -83,15 грн
16798,84 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
17300,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
18330,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (2)
18363,50
Економія: -1399,90 грн
16963,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
19800,39
Економія: -2813,26 грн
16987,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
20667,04
Економія: -3557,20 грн
17109,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
19324,53
Економія: -2486,43 грн
16838,10 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
17457,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
16798,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (2)
19318,94
Економія: -2307,86 грн
17011,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
19203,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
18330,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
18693,97
Економія: -1842,96 грн
16851,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
16798,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (2)
20246,24
Економія: -3178,97 грн
17067,27 грн