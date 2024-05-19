Аджові™ розчин для ін'єкцій 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Київ (618196) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б