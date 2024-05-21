Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-ТЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м темно-синий, №1 - Запоріжжя (685973) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
103,63
Економія: -15,26 грн
88,37 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
101,39
Економія: -9,34 грн
92,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
76,95
Економія: -6,28 грн
70,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (1)
101,07
Економія: -8,89 грн
92,18 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом