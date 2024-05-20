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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м темно-синий, №1 - Львів (683599) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -30,00 грн
93,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
128,18
Економія: -20,90 грн
107,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (1)
103,57
Економія: -6,75 грн
96,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
101,75
Економія: -4,93 грн
96,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
112,57
Економія: -6,05 грн
106,52 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом