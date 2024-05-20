Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4 Всього: упаковка (1) 123,99 Економія: -30,00 грн 93,99 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (1) 128,18 Економія: -20,90 грн 107,28 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Житомир, вул. Театральна, 5 Всього: упаковка (1) 103,57 Економія: -6,75 грн 96,82 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Березинська, 19 Всього: упаковка (1) 101,75 Економія: -4,93 грн 96,82 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 149 Всього: упаковка (1) 112,57 Економія: -6,05 грн 106,52 грн Забронювати