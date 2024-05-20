БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 3 м темно-синий, №1 - Львів (683599) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом