Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Березинська, 19 Всього: упаковка (1) 103,12 Економія: -6,30 грн 96,82 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 149 Всього: упаковка (1) 111,28 Економія: -4,76 грн 106,52 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Житомир, вул. Театральна, 5 Всього: упаковка (1) 99,91 Економія: -3,09 грн 96,82 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (1) 124,88 Економія: -17,60 грн 107,28 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4 Всього: упаковка (1) 123,99 Економія: -30,00 грн 93,99 грн Забронювати