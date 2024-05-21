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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м сірий, №1 - Запоріжжя (683595) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -16,00 грн
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
102,14
Економія: -8,36 грн
93,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
102,57
Економія: -14,20 грн
88,37 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
102,76
Економія: -10,71 грн
92,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
103,03
Економія: -13,89 грн
89,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
101,39
Економія: -9,34 грн
92,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
80,53
Економія: -3,25 грн
77,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (1)
78,30
Економія: -4,45 грн
73,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
100,09
Економія: -13,27 грн
86,82 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом