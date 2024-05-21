БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м помаранчевий, №1 - Запоріжжя (683591) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
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Всього: упаковка (1)
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Південне, вул. Центральна, 59/44
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Героїв Праці, 9
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
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Всього: упаковка (2)
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Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека 9-1-1
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Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5