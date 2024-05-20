БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м жовто-зелений, №1 - Львів (683588) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Житомир, вул. Вітрука, 45
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34