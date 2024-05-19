БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З ТЕКСТИЛЬНОЮ ЗАСТІБКОЮ ТОН-Т 8 см х 1,5 м жовто-зелений, №1 - Харків (683588) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, просп. Науки, 64
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Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека ваш консультант
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Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Героїв Праці, 9
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
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Зміїв, пл. Привокзальна, 2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-В