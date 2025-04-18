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Гепамарин (Hepamarin)

Гепамарин (Hepamarin)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 248 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
372,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
324,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
372,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
351,52 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
392,32 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
393,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
353,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
372,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
348,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
372,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
348,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
318,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
299,98
Економія при броні: -14,41 грн
285,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
372,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
351,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
392,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
392,96 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
392,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
372,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Гепамарин таблетки №80
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
351,60 грн
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