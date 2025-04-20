Зубна щітка Орал-бі 1 2 3 чистота свіжість навіть між зубів (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
60.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
62.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
63.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна