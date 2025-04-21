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Зубна щітка Орал-бі 1 2 3 чистота свіжість навіть між зубів (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Зубна щітка Орал-бі 1 2 3 чистота свіжість навіть між зубів (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Вінниця
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Доступно в 4 аптеках у Вінниця
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
101.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52
111.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
114.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 27
133.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
134.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
134.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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