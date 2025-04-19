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Зубна щітка Орал-бі 1 2 3 чистота свіжість навіть між зубів (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Зубна щітка Орал-бі 1 2 3 чистота свіжість навіть між зубів (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Одеса
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Доступно в 7 аптеках у Одеса
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
20.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
35.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
109.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
110.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
111.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
112.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
114.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
114.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
114.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
115.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
129.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
153.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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