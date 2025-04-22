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Зубна щітка Орал-бі 1 2 3 чистота свіжість навіть між зубів (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Зубна щітка Орал-бі 1 2 3 чистота свіжість навіть між зубів (Oral-B toothbrush 1 2 3 cleanliness freshness even between teeth)
Чернігів
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Доступно в 5 аптеках у Чернігів
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
51,50
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
114.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 13-А
117.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
35,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ 40, середня №1
Проктер енд Гембл Україна
39,00
грн
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