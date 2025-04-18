Антисептин м'ята для рук спрей (Antiseptin mint for hands spray)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
52,20
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
5.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
5.6 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
5.9 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Стальського, 22/10
6.9 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
7.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 1
8.5 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
9.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
9.6 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
11.8 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Клавдіївська, 34
13.1 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я