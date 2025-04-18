Антисептин м'ята для рук спрей (Antiseptin mint for hands spray)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 197
3.6 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 244
5.1 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
5.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.5 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я