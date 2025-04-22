Антисептин м'ята для рук спрей (Antiseptin mint for hands spray)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гоголів, вул. Київська, 164-Г
111.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
112.3 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 30-Б
112.5 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 231
113.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Стальського, 22/10
122.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
125.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
52,20
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
126.5 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
128.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
128.7 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
128.9 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
129.0 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
АНТИСЕПТИН-М'ЯТА СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл №1
Ключі Здоров'я