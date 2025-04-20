Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,58
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека інтернет цін
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Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
496,00
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
484,30
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
532,51
Економія при броні: -17,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
273,56
Економія при броні: -39,67 грн
Аптека копійка
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Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
537,27
Економія при броні: -62,15 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
496,00
Економія при броні: -48,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
502,30
Економія при броні: -26,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
256,00
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
557,30
Економія при броні: -90,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
496,00
Економія при броні: -48,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
543,89
Економія при броні: -74,05 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
496,00
Економія при броні: -48,40 грн