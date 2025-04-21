Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
545,09
Економія при броні: -81,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
552,64
Економія при броні: -72,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
553,45
Економія при броні: -89,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
270,08
Економія при броні: -38,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
540,95
Економія при броні: -65,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн