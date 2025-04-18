Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
535,61
Економія при броні: -19,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
554,98
Економія при броні: -29,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
545,30
Економія при броні: -74,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак