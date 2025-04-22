Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
543,85
Економія при броні: -79,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
545,37
Економія при броні: -80,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №28
Фармак
534,40 грн