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Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №28 - Запоріжжя (597354) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
458,00
Економія: -83,00 грн
375,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -115,00 грн
375,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: блістер (1)
392,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
404,60
Економія: -13,30 грн
391,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
365,95
Економія: -18,32 грн
347,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
400,47 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
444,00
Економія: -69,00 грн
375,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
444,00
Економія: -69,00 грн
375,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
329,94
Економія: -9,73 грн
320,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
400,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
392,01
Економія: -13,40 грн
378,61 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
410,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
463,11
Економія: -54,03 грн
409,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
337,58
Економія: -15,80 грн
321,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
397,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
378,23
Економія: -19,51 грн
358,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
410,40 грн