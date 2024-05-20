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Агнесті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №28 - Одеса (597354) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
413,96
Економія: -22,66 грн
391,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
409,14
Економія: -17,84 грн
391,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
414,46
Економія: -23,16 грн
391,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
410,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
369,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: блістер (1)
297,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
350,17
Економія: -12,49 грн
337,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
375,65
Економія: -16,93 грн
358,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
410,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
354,42
Економія: -16,43 грн
337,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
338,29
Економія: -24,61 грн
313,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
315,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
459,89
Економія: -49,27 грн
410,62 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
522,50
Економія: -131,10 грн
391,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
365,88
Економія: -18,25 грн
347,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
426,99
Економія: -39,62 грн
387,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: блістер (1)
362,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
409,77
Економія: -18,47 грн
391,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
441,33
Економія: -30,71 грн
410,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
332,51
Економія: -10,78 грн
321,73 грн