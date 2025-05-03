Кінезіологічний тейп (Kinesiology tape)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Київська, 66
126.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
138.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
152.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
178.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
179.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
179.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гореничі, вул. Столична, 1
181.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
184.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
186.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
186.6 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
187.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн