Кінезіологічний тейп (Kinesiology tape)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Одеса
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
368.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
369.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
370.7 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
394.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
403.6 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
424.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
425.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Млиново, вул. Олександрівська, 56
427.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
430.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн