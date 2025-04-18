Кінезіологічний тейп (Kinesiology tape)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
7.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
7.7 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні: -6,40 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
8.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні: -7,03 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні: -7,04 грн