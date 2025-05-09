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Кінезіологічний тейп (Kinesiology tape)
Кінезіологічний тейп (Kinesiology tape)
Кривий Ріг
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
165.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
245.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
248.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
259.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
318.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
325.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
325.8 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
329.6 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
379,00
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
379,34
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
381,86
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
334.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
334.7 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
334.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
337.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
339.8 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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