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Кінезіологічний тейп (Kinesiology tape)
Кінезіологічний тейп (Kinesiology tape)
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,16
Економія при броні:
-6,39 грн
206,77
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
289.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
292.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
359.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
359.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
364.7 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
380,16
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
381,95
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
384,31
Економія при броні:
-2,35 грн
381,96
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
369.5 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
370.6 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
375.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
376.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
378.1 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
379.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
379.7 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
Забронювати
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Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,48
Економія при броні:
-7,03 грн
227,45
грн
Забронювати
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
380.0 км
КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
213,20
Економія при броні:
-6,40 грн
206,80
грн
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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ТЕЙП (КЛАСИЧНИЙ) 5 м х 5 см №1
Світ літньої людини
234,50
Економія при броні:
-7,04 грн
227,46
грн
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