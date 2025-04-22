Бальзам для сосків Веледа (Balm for nipples Weleda)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
375,84
Економія при броні: -11,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
458,82
Економія при броні: -26,99 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
375,85
Економія при броні: -11,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
359,65
Економія при броні: -10,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКІВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
375,85
Економія при броні: -11,28 грн