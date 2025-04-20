Зубна щітка Орал-бі всебічна чистка блек (Oral-B toothbrush comprehensive cleaning black)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
163,87
Економія при броні: -10,74 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,89
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,78
Економія при броні: -8,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
162,47
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,06
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,15
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
163,24
Економія при броні: -10,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
164,55
Економія при броні: -11,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
159,41
Економія при броні: -6,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
164,60
Економія при броні: -11,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
159,27
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,84
Економія при броні: -8,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,30
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,46
Економія при броні: -7,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,58
Економія при броні: -8,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
158,75
Економія при броні: -5,62 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
162,03
Економія при броні: -8,90 грн