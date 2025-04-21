Зубна щітка Орал-бі всебічна чистка блек (Oral-B toothbrush comprehensive cleaning black)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,89
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,81
Економія при броні: -7,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
158,52
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,44
Економія при броні: -8,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,41
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
164,29
Економія при броні: -11,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
164,10
Економія при броні: -10,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
164,30
Економія при броні: -11,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
158,86
Економія при броні: -5,73 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,26
Економія при броні: -7,13 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,98
Економія при броні: -7,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,12
Економія при броні: -7,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,66
Економія при броні: -7,53 грн