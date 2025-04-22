Зубна щітка Орал-бі всебічна чистка блек (Oral-B toothbrush comprehensive cleaning black)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,63
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
159,12
Економія при броні: -5,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
162,35
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
163,24
Економія при броні: -10,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
148,30
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
164,58
Економія при броні: -11,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,83
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
163,75
Економія при броні: -10,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
161,41
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
160,83
Економія при броні: -7,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Зубна щітка Oral-B Всебічне чищення Black 40, Medium №3
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна