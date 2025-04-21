Зубна щітка Орал-бі біо (Toothbrush Oral-B bio)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
38,30
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
7.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
108.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
144.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
149.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
151.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
152.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
174.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
179.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
193.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
203.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
229.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
251.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
255.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна