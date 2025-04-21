Зубна щітка Орал-бі біо (Toothbrush Oral-B bio)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
49.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
108.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
108.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
114.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
114.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
115.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 26
115.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
116.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
117.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
121.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
124.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна