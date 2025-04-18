Зубна щітка Орал-бі біо (Toothbrush Oral-B bio)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
10.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
194.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
196.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
196.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
196.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 26
197.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
197.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
198.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
201.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
203.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
203.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
217.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 2-В
231.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
233.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
248.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B БІО" 40, середня №2
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна