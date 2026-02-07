Харків
Куркумін з гранатом (Curcumin with pomegranate)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Харків
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
0.3 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 20:00
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
0.6 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 18:00
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1.9 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
2.0 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.0 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 20:00
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
2.2 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
2.2 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
2.3 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
2.3 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
2.7 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
300,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 19:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
3.6 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.7 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
КУРКУМІН З ГРАНАТОМ капсули 405 мг №30
Екофіт
309,60
грн
Забрати 10.02 після 19:00
