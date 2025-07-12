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Корнеіал (Corneial)
Корнеіал (Corneial)
Одеса
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Доступно в 1 аптеках у Одеса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
202.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
242.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нове, вул. Металургів, 28
251.3 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
255.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-Б
256.0 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
264.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
286.4 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні:
-58,00 грн
515,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
342.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні:
-8,00 грн
565,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
342.9 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-25,00 грн
565,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вашківці, вул. Грушевського Михайла, 12
343.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-0,10 грн
590,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-25,00 грн
565,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74-А
359.0 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
367.7 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-50,00 грн
540,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
368.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні:
-58,00 грн
515,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
372.4 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні:
-67,00 грн
506,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
375.9 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 15.07 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
384.6 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 15.07 після 20:00
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