Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
5.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні: -52,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
8.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вишгородська, 44
8.7 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 106/2
9.9 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,52
Економія при броні: -17,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 8
24.4 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
30.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
501,20
Економія при броні: -24,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корнин, вул. Соборна, 27
80.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
80.8 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні: -72,80 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
94.3 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
98.9 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
103.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
105.0 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
105.0 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
105.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70 грн