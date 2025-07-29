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Корнеіал (Corneial)
Корнеіал (Corneial)
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
28.9 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.8 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні:
-58,00 грн
515,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні:
-67,00 грн
506,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
107.9 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
520,23
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
143.9 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-Б
197.3 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 12
198.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нове, вул. Металургів, 28
209.3 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
263.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
306.7 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
590,50
Економія при броні:
-90,80 грн
499,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
382.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
573,00
Економія при броні:
-58,00 грн
515,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
432.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
432.3 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 01.08 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корнин, вул. Соборна, 27
433.1 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 31.07 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
441.5 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 01.08 після 17:00
А плюс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
464.7 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 31.07 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
467.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 30.07 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
474.0 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 30.07 після 16:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
474.2 км
КОРНЕІАЛ краплі очні флакон 10 мл №1
Soleko S.p.A.
499,70
грн
Забрати 30.07 після 16:00
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